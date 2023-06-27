27 июня 2023, 11:47
Запад назвал «дипломатической имитацией» попытки урегулировать конфликт на Украине — Лукашенко
Президент Лукашенко: Запад счел попытки остановить конфликт на Украине «имитацией»
Западные страны называют попытки уладить украинский конфликт «дипломатической имитацией». Однако такой способ мог бы спасти сотни тысяч жизней. Об этом написало издание «СБ. Беларусь сегодня».
Политик считает, что власти России и Белоруссии вводят в заблуждение и не говорят о реальных планах коллективного Запада.
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«К сожалению, наши попытки урегулировать ситуацию путем мирных переговоров там сейчас называют „дипломатической имитацией“. Цена этой „имитации“ — тысячи человеческих жизней. Сотни тысяч человеческих жизней», — сказал он.
По его словам, Запад хочет любыми способами раскачать ситуацию в регионе, а потом установить свои порядки. Лукашенко добавил, что погранслужба Белоруссии практически ежедневно фиксирует провокации около своих границ с государствами НАТО. В частности, речь идет о преднамеренных залетах дронов на белорусскую территорию.
Белоруссия
Александр Лукашенко
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