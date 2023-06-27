Важное 27 июня 2023, 11:47 Запад назвал «дипломатической имитацией» попытки урегулировать конфликт на Украине — Лукашенко Президент Лукашенко: Запад счел попытки остановить конфликт на Украине «имитацией» Официальный сайт президента Республики Беларусь

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Западные страны называют попытки уладить украинский конфликт «дипломатической имитацией». Однако такой способ мог бы спасти сотни тысяч жизней. Об этом написало издание «СБ. Беларусь сегодня».

Политик считает, что власти России и Белоруссии вводят в заблуждение и не говорят о реальных планах коллективного Запада.

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«К сожалению, наши попытки урегулировать ситуацию путем мирных переговоров там сейчас называют „дипломатической имитацией“. Цена этой „имитации“ — тысячи человеческих жизней. Сотни тысяч человеческих жизней», — сказал он.

По его словам, Запад хочет любыми способами раскачать ситуацию в регионе, а потом установить свои порядки. Лукашенко добавил, что погранслужба Белоруссии практически ежедневно фиксирует провокации около своих границ с государствами НАТО. В частности, речь идет о преднамеренных залетах дронов на белорусскую территорию.