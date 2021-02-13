Тwittеr заблокировал аккаунт делегации РФ на венских переговорах

Социальная сеть Twitter заблокировала официальный аккаунт делегации РФ на переговорах по безопасности и контролю над вооружениями в Вене. Об этом на своей странице написал российский дипломат Константин Гаврилов.

Глава российской делегации заявил, что данный шаг со стороны Тwittеr является неприкрытой цензурой. Гаврилов предположил, что причиной блокировки аккаунта стала альтернативная позиция Москвы в оценке текущей политической ситуации в Европе, высказанная дипломатами РФ на семинаре ОБСЕ по военным доктринам.

Гаврилов добавил, что в связи с блокировкой будет публиковать сообщения о работе делегации на личной Тwittеr-странице и в официальном аккаунте делегации РФ в соцсети Facebook, рассказала «Газета.ru».

Сейчас на заблокированной странице делегации РФ висит сообщение, что действие учетной записи приостановлено в связи с нарушением правил социальной сети.

Российские дипломаты ранее решили отказаться от участия в конференции ОБСЕ по безопасности, отметил «Царьград». Москва мотивировала свой отказ тем, что эта площадка стала платформой для дискредитации России.