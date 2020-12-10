Тува сделала 31 декабря выходным днем

В Туве решили объявить 31 декабря нерабочим днем. В канун Нового года жителям республики разрешили остаться дома. Но отработать выходной все равно придется.

Рабочий день в республике перенесли на субботу 26 декабря. Об этом в Instagram написал глава Тувы Шолбан Кара-оол.

«Земляки, принял решение сделать 31 декабря в этом году нерабочим днем. Данный рабочий день переносится на субботу 26 декабря», — уточнил он.

Шолбан Кара-оол добавил, что 2020 год выдался сложным, а «отдых и полноценное чувство праздника» людям необходимы.

«Проведите этот день в теплой семейной обстановке», — пожелал глава Тувы землякам.

Выходным 31 декабря уже сделали несколько российских регионов. Нерабочим этот день будет в том числе в Орловской, Владимирской, Белгородской, Костромской, Томской и Курской областях, Ставрополье, Крыму и Татарстане.

Депутаты от ЛДПР решили еще раз внести в Госдуму законопроект об объявлении 31 декабря выходным днем. Первый документ в нижней палате парламента не поддержали. В новом учтена вся заявленная ранее критика.