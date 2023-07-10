Власть 10 июля 2023, 14:54 Турцию в Совете Федерации назвали недружественной страной после передачи главарей «Азова» Украине Сенатор Бондарев: Турция стала недружественной страной после передачи главарей «Азова» РИА «Новости»

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Передача киевскому режиму находившихся на турецкой территории командиров националистического батальона «Азов»* и высказывания о необходимости быстрого приема Украины в НАТО говорят о том, что Турция становится для России недружественной страной. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в комментарии ТАСС.

«События прошедших недель, к сожалению, наглядно демонстрируют, что Турция постепенно и неуклонно продолжает превращаться из нейтральной страны в недружественную», — сказал он.

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Сенатор напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский посетил Анкару 7 июля. После этого Турция приняла «провокационные решения».

«Турецкие власти выдали Киеву главарей террористической организации „Азов“*», — указал Бондарев.

По его словам, эти люди фактически должны были оставаться под домашним арестом в Турции до окончания спецоперации. Турецкая сторона намеренно проигнорировала это. Кроме того, она выступила за строительство завода ударных беспилотных летательных аппаратов на украинской территории и ускоренное принятие Украины в блок НАТО.

Сенатор считает, что Турция пошла на такие шаги из-за фактического прекращения зерновой сделки и из-за давления на турецкие власти Североатлантического альянса.

*Батальон «Азов» — признан террористической организацией и запрещен в России.