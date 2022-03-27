Турция примет у себя следующий раунд очных переговоров России и Украины

Следующий раунд очных переговоров России и Украины пройдет в Турции. Об этом рассказал глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Он заявил, что ориентировочно встреча состоится 29–30 марта. Мединский сообщил о планирующейся встрече в Telegram-канале.

«Сегодня прошел очередной раунд переговоров с Украиной по ВКС. В результате принято решение встретиться в очном формате 29–30 марта», — отметил он.

Мединский говорил, что переговоры не ограничиваются встречами делегаций в офлайн- и онлайн-режимах. По его словам, работа обеих сторон идет практически непрерывно. После очных обсуждений продолжается на уровне экспертных групп.

Ранее глава российской делегации дал оценку текущему состоянию переговоров. Он отметил, что есть небольшие подвижки по второстепенным вопросам. По основным пунктам стороны, по его словам, «топчутся на месте». Он заявил, что пока нет решения для основных разногласий.