Турция пригрозила США покупкой российских истребителей

«С-400 — это система для обороны, а не атак. Россия может предоставить альтернативу истребителям F-35, если США откажутся продавать их Турции», — заявил министр.

Чавушоглу предупредил, что если США введут против Анкары санкции, Турция может закрыть для Америки авиабазу Инджирлик, сообщил сайт телеканала «Звезда».

Владимир Путин уже представил турецкому лидеру российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на авиасалоне МАКС-2019.

Кроме того, по словам главы секретариата оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, Анкара изучает характеристики российских истребителей Су-35.

США приостановили участие Турции в программе F-35 после того, как Россия начала поставлять Анкаре системы ПВО С-400.