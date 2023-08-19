Власть 19 августа 2023, 11:22 Турция опровергла охлаждение отношений с Россией Советник Эрдогана: охлаждения в отношениях России и Турции нет РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Турции не прекращали подготовку к визиту президента России Владимира Путина и работу по возобновлению зернового соглашения. Главный советник турецкого главы Акиф Чагатай Кылыч в эфире CNN Turk отметил, что охлаждения в отношениях двух стран нет.

«В России в настоящее время из-за внутренней ситуации прорабатывается график, идут переговоры о дате визита», — казал Кылыч.

Реклама

Советник напомнил, что Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Путина в Турцию.

Кроме того, турецкое руководство продолжило работу над возобновлением зерновой сделки. При этом охлаждения в отношениях страны с Россией нет.

«Охлаждения в турецко-российских отношениях [из-за прекращения сделки] нет», — подчеркнул Кылыч.

Он указал на отсутствие сложностей и в отношениях между Путиным и Эрдоганом. Турецкий лидер, обратил внимание его советник, — единственный из глав входящих в НАТО стран, кто поддерживает прямой диалог с лидерами России и Украины.

Ранее издание Sabah сообщало, что Владимир Путин может встретиться с турецким коллегой на российской территории.

В начале августа Эрдоган выражал надежду на приезд президента России в Турцию. СМИ писали, что это может стать первым с начала конфликта на Украине визитом главы России в страну, входящую в НАТО.