19 августа 2023, 11:22
Турция опровергла охлаждение отношений с Россией
Советник Эрдогана: охлаждения в отношениях России и Турции нет
В Турции не прекращали подготовку к визиту президента России Владимира Путина и работу по возобновлению зернового соглашения. Главный советник турецкого главы Акиф Чагатай Кылыч в эфире CNN Turk отметил, что охлаждения в отношениях двух стран нет.
«В России в настоящее время из-за внутренней ситуации прорабатывается график, идут переговоры о дате визита», — казал Кылыч.
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Советник напомнил, что Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Путина в Турцию.
Кроме того, турецкое руководство продолжило работу над возобновлением зерновой сделки. При этом охлаждения в отношениях страны с Россией нет.
«Охлаждения в турецко-российских отношениях [из-за прекращения сделки] нет», — подчеркнул Кылыч.
Он указал на отсутствие сложностей и в отношениях между Путиным и Эрдоганом. Турецкий лидер, обратил внимание его советник, — единственный из глав входящих в НАТО стран, кто поддерживает прямой диалог с лидерами России и Украины.
Ранее издание Sabah сообщало, что Владимир Путин может встретиться с турецким коллегой на российской территории.
В начале августа Эрдоган выражал надежду на приезд президента России в Турцию. СМИ писали, что это может стать первым с начала конфликта на Украине визитом главы России в страну, входящую в НАТО.
Турция
Реджеп Эрдоган
Россия
Владимир Путин
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