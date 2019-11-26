Турция не поддержала планы НАТО по защите Прибалтики от России

Турция требует предоставления политической поддержки в борьбе против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии.

Как сообщил Reuters со ссылкой на четыре высокопоставленных источника в НАТО, турецкого посланника в альянсе Анкара обязала не подписывать военный план и требовать, чтобы блок признал РПК террористами в официальной формулировке.

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Агентство отмечает, что с такой позицией Анкары альянсу будет сложнее наращивать оборону в Прибалтике и Польше. Неназванный источник назвал поведение Турции «разрушительным». Тем более, что НАТО еще не оправилось от критики американского и французского лидеров, которые заявили о «смерти мозга» организации.

В НАТО, комментируя ситуацию, заявили, что у блока «есть планы защиты всех союзников».

План, который пока не поддержала турецкая сторона, был составлен после возвращения Крыма в состав России. Он направлен на защиту стран Балтии и Польши. И хотя прямого отношения к политике Турции в Сирии он не имеет, в нем затронуты вопросы безопасности границ стран-участников НАТО.

Альянс надеется достичь компромисса с Анкарой, так как Турции также нужно, чтобы был одобрен отдельный, обновленный военный план, детализирующий, как блок намерен защищать Республику в случае нападения.