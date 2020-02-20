Турция может направить в США запрос на ЗРК Patriot

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что США могут направить в Турцию зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot для сдерживания сирийских войск, поддерживаемых Россией с воздуха.

Об этом сообщает в Telegram-канале «РИА» Новости.

Он также подчеркнул, что у Анкары нет проблем с Москвой в Идлибе, только с Дамаском. По словам министра, Турция намерена продолжить переговоры с РФ по ситуации.

Турция намеревается продолжать переговоры с Россией по ситуации на северо-западном городе Сирии.

Несколько часами ранее представитель минобороны Турции в беседе с «РИА» Новостями опроверг информацию, что Турция запросила у США поставку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

20 февраля Минобороны России сообщило, что российские бомбардировщики нанесли удар по террористам в Сирии, для предотвращения их атаки.