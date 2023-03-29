Власть 29 марта 2023, 10:28 Турция и Украина оказались не против продления зерновой сделки — Полянский Дипломат Полянский: Турция и Украина были не против продления зерновой сделки на 60 дней РИА «Новости»

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Ни Украина, ни Турция не сообщали России о том, что они против продления зерновой сделки на 60 дней. Такое заявление сделал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в беседе с РИА «Новости».

Полянский напомнил, что российская сторона продлила сделку на 60 дней 18 марта.

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«Если две другие стороны (Турция и Украина — прим. ред.) не согласны с этим, они должны были уведомить нас в письменной форме, и сделка на этом бы завершилась. Но этого не произошло. То есть нас не уведомили, что они против пролонгации на 60 дней», — сказал он.

По его словам, проблема блокирования экспорта из России существует до сих пор. Зампостпреда указал, что Соединенные Штаты и Европа должны направлять компаниям письма и говорить об отсутствии угрозы санкций.

Полянский подчеркнул, что генсек ООН Антониу Гутерриш действительно старается сделать все возможное для действия обеих частей соглашений. Однако положительных результатов для России в части выполнения ее условий пока нет.

«Я думаю, что мы были достаточно терпеливы. Вот почему мы согласились продлить эту зерновую сделку на 60 дней, что не является спорным моментом и что также предусмотрено в тексте сделки. Нам решать, на какой срок ее продлевать», — добавил Полянский.

Зерновую сделку Россия, Украина, Турция и ООН заключили 22 июля 2022 года. Ее цель — дать возможность вывозить с украинской территории зерно, а также экспортировать из РФ продукцию и сельхозудобрения.