Власть 27 апреля 2023, 17:04 Турция допустила формирование рабочей группы по Украине Эрдоган в разговоре с Путиным предложил создать рабочую группу по Украине РИА «Новости»

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с президентом России Владимиром Путиным сообщил о возможности создания рабочей группы по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявила канцелярия президента Турции, ее сообщение опубликовал ТАСС.

Главы государств провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили работу в рамках зерновой сделки. Эрдоган и Путин также затронули вопросы, касающиеся спецоперации на Украине.

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«Президент Эрдоган заявил, что новые инициативы могут появиться в рамках рабочей группы, которую предлагается создать», — сообщили в канцелярии турецкого лидера.

Президенты коснулись и других важных тем. Например, предметом их беседы стали последние события в Сирии.

Путин и Эрдоган поговорили по телефону перед торжественной церемонией доставки первой партии ядерного топлива на турецкую АЭС «Аккую». Главы государств приняли участие в этом событии по видеосвязи. Перед началом церемонии президенты помахали друг другу.