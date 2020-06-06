    06 июня 2020, 02:03

    Туроператоры приветствовали передачу Ростуризма кабмину

    Анастасия Кукова

    Российский туристический бизнес приветствует решение президента РФ Владимира Путина, передавшего Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству.
    Туроператоры приветствовали передачу Ростуризма кабмину

    Об этом РИА «Новости» заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

    «Отрасль горячо приветствует это решение. Мы считаем его правильным и очень важным для дальнейшего развития отрасли», — сказала Ломидзе.

    По ее мнению, таким образом была признана значимость отрасли для экономики России.

    Глава государств переподчинил Ростуризм в целях усовершенствования управления в сфере туризма. В подчинении Минэкономразвития Ростуризм находился с 2018 года.