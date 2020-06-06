Туроператоры приветствовали передачу Ростуризма кабмину

Российский туристический бизнес приветствует решение президента РФ Владимира Путина, передавшего Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству.

Об этом РИА «Новости» заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Отрасль горячо приветствует это решение. Мы считаем его правильным и очень важным для дальнейшего развития отрасли», — сказала Ломидзе.

По ее мнению, таким образом была признана значимость отрасли для экономики России.

Глава государств переподчинил Ростуризм в целях усовершенствования управления в сфере туризма. В подчинении Минэкономразвития Ростуризм находился с 2018 года.