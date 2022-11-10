Власть 10 ноября 2022, 00:56 Тургеневский мост в Краснодаре закроют на реконструкцию

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Правительство Краснодара планирует закрыть Тургеневский мост на реконструкцию в 2023 году. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Ремонт продлится больше года. На него выделили 500 миллионов рублей. У моста заменят дорожное полотно, частично заменят балки, а также нанесут покрытие, защищающее сооружение от коррозии.

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«За финансированием для реализации этого проекта планируется обратиться в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края», — рассказал заммэра города Владимир Архипов.

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