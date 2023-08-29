Турецкий телеканал раскрыл место и дату переговоров Путина и Эрдогана | 360°

Власть 29 августа 2023, 12:12 Турецкий телеканал раскрыл место и дату переговоров Путина и Эрдогана Haberturk: встреча Путина и Эрдогана пройдет в Сочи 4 сентября РИА «Новости»

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября. Об этом сообщил турецкий телеканал Haberturk со ссылкой на источники.

По их данным, Путин не смог приехать в Турцию, поэтому Эрдоган решил отправиться в Россию.

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«Раскроем дату: президент Эрдоган 4 сентября посетит с визитом Сочи», — указал телеканал.

Информацию о месте переговоров ранее подтвердил пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик, сообщил RT. Представитель политического объединения сообщил, что турецкий лидер скоро посетит Сочи с визитом.

По данным агентства Bloomberg, сославшегося на турецких чиновников, встреча президентов России и Турции может состояться 8 сентября. Предполагается, что в ходе переговоров Путин и Эрдоган обсудят зерновую сделку.