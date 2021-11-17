Турецкий политик назвал самой большой ошибкой Эрдогана непризнание Крыма

Председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек обозначил, что руководство Турции должно признать суверенитет России над Крымским полуостровом. Об этом написал «ПолитЭксперт».

Политик выразил сожаление, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разделяет позицию США и НАТО по крымскому вопросу. По мнению Перинчека, это не даст никакой пользе внешней политике Анкары.

«Турция должна поддержать выбор крымского народа. Нельзя насильно заставить какую-либо нацию войти в состав нежеланной страны. Хоть кто-то из Турции спрашивал у крымских татар, где они хотят быть? Никто не спрашивал. Не нужно принимать решения за других», — подчеркнул собеседник издания.