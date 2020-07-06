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    06 июля 2020, 20:28

    Турецкий дипломат: сейчас Путина никто не может заменить

    Артур Блянихов

    Бывший глава внешнеполитического ведомства Турции Яшар Якыш предположил, что поправки в Конституцию РФ будут очень полезны и россияне «почувствуют перемены в лучшую сторону». Дипломата процитировал «ПолитЭксперт».

    Якыш напомнил, что после развала СССР в стране были внутренние проблемы, а с приходом к власти нынешнего лидера Владимира Путина Россия стала сильнее на мировой арене, а внутри страны укрепилась демократия.

    «Думаю, сейчас Владимира Путина никто не может заменить, так же как в нашей стране сильного лидера Эрдогана», — заметил собеседник издания.