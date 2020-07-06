Турецкий дипломат: сейчас Путина никто не может заменить
Бывший глава внешнеполитического ведомства Турции Яшар Якыш предположил, что поправки в Конституцию РФ будут очень полезны и россияне «почувствуют перемены в лучшую сторону». Дипломата процитировал «ПолитЭксперт».
Якыш напомнил, что после развала СССР в стране были внутренние проблемы, а с приходом к власти нынешнего лидера Владимира Путина Россия стала сильнее на мировой арене, а внутри страны укрепилась демократия.
«Думаю, сейчас Владимира Путина никто не может заменить, так же как в нашей стране сильного лидера Эрдогана», — заметил собеседник издания.