Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак посетил Станицу Луганскую, которую с недавних пор контролирует Народная милиция ЛНР. Он привез для местных жителей гуманитарную помощь.

«Мы уже договорились — в Луганске будет наш гуманитарный центр, и оттуда уже будет развоз по всем территориям организован. Транспорт мы оставляем, логистика вся будет выстроена», — заявил Турчак, общаясь с местными жителями.

По его словам, события последних восьми лет забыть невозможно. Несмотря на это, Турчак призвал двигаться жителей Донбасса двигаться дальше.

«Возврата к прошлому уже не будет», — подчеркнул он.

Военнослужащие Народной милиции ЛНР (НМ ЛНР) освободили Станицу Луганскую от ВСУ в конце февраля.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что годы геноцида и издевательств над жителями Донбасса нельзя «оставить просто так». По словам Путина, главы ДНР и ЛНР обратились к нему с просьбой о помощи. Главной задачей операции российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.