Турчак пообещал восстановить Мариуполь силами России

Восстановление Мариуполя ляжет на плечи России. Работы начнутся после окончания спецоперации, заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Вопрос о судьбе города Турчаку задала жительница Мариуполя, которая находится в пункте временного размещения в Володарском. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Россия будет все восстанавливать. Сейчас надо закончить операцию. И сразу и строители, и все навалимся — и все сделаем. Все восстановим», — сказал депутат.

На встрече с живущими в пункте временного размещения Турчак напомнил, что еще несколько пунктов есть в Ростове. Люди могут выбрать, куда обращаться.

«В пунктах создаются все условия. Дети везде ходят в школу. Кто готов остаться, чтобы у вас не было никаких сомнений: Россия здесь навсегда», — подчеркнул он.

Во время общения с жителями Донбасса Турчак уточнил, что пенсии жителям освобожденных территорий ДНР и ЛНР установят, исходя из стажа. Пока людям назначают минимальные выплаты.

«Как только все пенсионные дела будут установлены, соответственно, начнут выплачиваться пенсии. Исходя из стажа», — сказал парламентарий.