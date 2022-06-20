Песков заявил, что ЕС сам создает кризис, не отдавая России турбины для поставок газа

Европейцы своими руками создают кризис, не отдавая России ремонтируемые турбины для поставок газа. Россия «остается максимально надежным поставщиком», газ у нее есть и готов к поставкам, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом написало РИА «Новости».

Механическая инфраструктура трубопровода страдает из-за санкций в отношении России, которые ввел Евросоюз.

«Перекачивающие мощности должны проходить капитальный ремонт, какие-то турбины не могут быть возвращены, то есть европейцы их не возвращают на место. Именно это и является причиной того, что просто нечем перекачивать», — пояснил Песков.

Таким образом, по его словам, кризис является «рукотворным». Европейцам нужно отдать России «железо» и «отремонтировать в соответствии с их обязательствами», добавил представитель Кремля.

Ранее американские журналисты предположили, что энергетическая политика президента России Владимира Путина ударит по электоральному рейтингу лидеров стран Европы. Как раз ближе к зиме этого года и в следующем году, когда в нескольких крупных странах пройдут выборы, жители начнут ощущать отсутствие российского газа. Избиратели, недовольные ростом цен, могут не оправдать ожидания властей на выборах.