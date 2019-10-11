ЦУР шагает по стране. Приморский край перенял опыт Подмосковья

Подмосковный центр управления регионом получил высокую оценку губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Он планирует перенять опыт Московской области для создания ЦУР в своем регионе.

Политик прилетел в Красногорск специально для того, чтобы осмотреть ЦУР, узнать все о принципах его работы и внедрить аналогичную систему взаимодействия с гражданами в своем регионе. Глава Подмосковья Андрей Воробьев поделился с гостем, как появилась идея создать такой Центр.

В каждом министерстве у нас в стране есть самый последний кабинет, там сидят самые неизвестные люди, они отвечаю на жалобы. Это 59-й закон. А мы этих людей с последней парты, наоборот, поставили сюда, то есть они сейчас самые главные Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Андрей Воробьев провел для главы Приморского края экскурсию по Центру и посоветовал, с чего стоит начать, чтобы такая система заработала. Воробьев предупредил, что придется полностью и кардинально пересмотреть свои взгляды на устройство министерского аппарата.

Источник фото: телеканал «360»

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Центр управления регионом работает по трем принципам: «все знаем, быстро решаем, не допускаем». Главная цель — охватить все проблемы по всем сферам жизни людей. И работникам ЦУР это удается. Обращения разделены на блоки: от медицины и образования до строительства дорог и домов. Сами муниципалитеты тоже делят на группы, в зависимости от населения и территории, чтобы главы могли сравнивать и подтягивать свои хвосты.

«Мы вообще всю систему хотим взять не то что на заметку, а включить в работу. Мы следим за ЦУР. Это одна из лучших практик в Российской Федерации, когда обращения жителей доходят до конкретного исполнителя, когда контролируются сроки исполнения той или иной жалобы, поступившей от граждан», — заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Источник фото: телеканал «360»

Также Олег Кожемяко отметил, что принцип совместной работы региона и муниципалитета определенно повысит качество жизни граждан. Поэтому глава Приморского края предложил отправлять своих специалистов на обучение в Красногорск. По его прогнозам, приморский ЦУР должен заработать уже в 2021 году.