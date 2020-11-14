ЦУМу пригрозили штрафом в 1 млн рублей из-за любителей iPhone

Руководство ЦУМа обвиняют в нарушении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. За нарушение этой статьи для юридических лиц предусмотрен штраф в размере 100-300 тысяч рублей, отметило ИА Nation News. Если же появится информация об ущербе имуществу или здоровью человека в результате такого нарушения, то может грозить взыскание и до миллиона рублей или приостановка работы магазина на 90 дней.

«Обращаем внимание, что, в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, юридические лица обязаны обеспечить соблюдение указанных требований как работниками, так и посетителями», — заявил Зинюшин.

Несколько десятков людей выстроились в очередь за новыми смартфонами, они стояли вплотную друг к другу, началась давка. Администрация магазина не приняла необходимые меры, чтобы все покупатели соблюдали социальную дистанцию и носили маски.

Продажи новых iPhone стартовали в России 13 ноября.

ЦУМ уже оштрафовали на миллион рублей в сентябре. Тогда в магазине не соблюдался масочный режим.