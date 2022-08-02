ЦПКиО имени Кирова в Петербурге оборудуют системой видеонаблюдения за 280 миллионов

Систему видеонаблюдения стоимостью 282 миллиона рублей установят в ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове в Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости».

Комитет по государственному заказу Петербурга объявил электронный аукцион на «оказание телекоммуникационных услуг по передаче данных между устройствами мониторинга на территории Елагина острова и центром обработки и хранения данных». Потенциальные подрядчики могут подать заявки до 10 августа. Начальная цена контракта — 282,7 миллиона.

Эксперт по цифровым технологиям Сергей Вильянов объяснил, из чего складывается такая стоимость.

«Там надо не просто камеры развесить, а создать сеть Wi-Fi с достаточно жесткими требованиями, объединить все точки в систему мониторинга, обеспечить их взаимодействие. Насколько могу судить, основные затраты — это как раз на сеть и ее работу, а не на развешивание точек», — рассказал он.