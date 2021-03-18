Медведев ответил на заявления Байдена о Путине цитатой Фрейда

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на слова президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине цитатой Зигмунда Фрейда о том, что ничто в жизни не обходится так дорого, как болезнь и глупость.

Медведев заметил, что с Байденом он встречался на разных международных мероприятиях, «тогда он производил адекватное впечатление». «Но, судя по всему, время его не пощадило», — добавил зампредседателя Совбеза РФ. Его слова приводит РИА «Новости».

«Комментировать тут нечего. Могу лишь вспомнить цитату доктора Фрейда: „Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость“», — сказал Медведев.

17 марта американский лидер Джо Байден в эфире телеканала ABC назвал президента России Владимира Путина «убийцей». Он добавил, что глава Российского государства ответит «за вмешательство» в выборы президента США в 2020 году.

Путин в ответ на жесткие высказывания Байдена пожелал коллеге здоровья и припомнил выражение из детства: «кто как обзывается, тот так и называется». Политологи детально разобрали смысл сказанного Путиным.