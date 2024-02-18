Власть 18 февраля 2024, 00:09 «Цитадель пала». Пушилин оценил важность освобождения Авдеевки Пушилин: после освобождения Авдеевки будет меньше обстрелов территории ДНР РИА «Новости»

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После освобождения Авдеевки территория ДНР будет меньше подвергаться обстрелам со стороны ВСУ. Военнослужащие ВС России герои и в очередной раз это доказали, завил глава республики Денис Пушилин в видеообращении в Telegram-канале.

Глава региона отметил, что еще предстоит оценить мужество и героизм российских военных, освободивших Авдеевку.

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«Мужество, героизм, взаимоподдержка между подразделениями, конечно же, позволила сегодня говорить, что вражеская цитадель пала. <…>. И стоит ли говорить, что наши города будут обстреливаться меньше», — отметил Пушилин.

Украина долгое время превращала Авдеевку в крепость, осознавая важность этого населенного пункта, пояснил глава республики. Именно из этого города ВСУ обстреливали Донецк.

Российские военнослужащие после полного взятия под контроль Авдеевки установили на здании администрации российский триколор. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил в Кремль, что ВС РФ полностью контролируют город.