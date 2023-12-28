28 декабря 2023, 13:06
ЦИК утвердил доверенных лиц Путина
Доверенными лицами Путина на выборах президента стали 346 человек
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала доверенных лиц президента Владимира Путина на мартовских выборах 2024 года. Ими стали 346 человек. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦИК.
«В списке 346 человек, им выданы удостоверения установленного образца», — уточнили в Центризбиркоме.
Реклама
По данным РИА «Новости», постановление ЦИК приняли единогласно. В список доверенных лиц Владимира Путина вошли дирижер Юрий Башмет, врач Леонид Бокерия, актер Сергей Безруков, артистка Лариса Долина, певец Shaman (Ярослав Дронов) и другие.
Группу избирателей в поддержку главы государства зарегистрировали 20 декабря. Желание принимать участие в президентских выборах изъявили 33 человека. Голосование наметили на 17 марта 2024 года. Владимир Путин выставил свою кандидатуру на выборы в качестве самовыдвиженца.
По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, порядка 38 миллионов россиян смогут принять участие в дистанционном электронном голосовании. Это более трети от общего числа избирателей.
ЦИК РФ
Владимир Путин
Выборы президента — 2024
Реклама
Реклама