Власть 28 декабря 2023, 13:06 ЦИК утвердил доверенных лиц Путина Доверенными лицами Путина на выборах президента стали 346 человек РИА «Новости»

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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала доверенных лиц президента Владимира Путина на мартовских выборах 2024 года. Ими стали 346 человек. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦИК.

«В списке 346 человек, им выданы удостоверения установленного образца», — уточнили в Центризбиркоме.

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По данным РИА «Новости», постановление ЦИК приняли единогласно. В список доверенных лиц Владимира Путина вошли дирижер Юрий Башмет, врач Леонид Бокерия, актер Сергей Безруков, артистка Лариса Долина, певец Shaman (Ярослав Дронов) и другие.

Группу избирателей в поддержку главы государства зарегистрировали 20 декабря. Желание принимать участие в президентских выборах изъявили 33 человека. Голосование наметили на 17 марта 2024 года. Владимир Путин выставил свою кандидатуру на выборы в качестве самовыдвиженца.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, порядка 38 миллионов россиян смогут принять участие в дистанционном электронном голосовании. Это более трети от общего числа избирателей.