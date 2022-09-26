Сайт Центризбиркома подвергся сильной DDoS-атаке | 360°

Власть 26 сентября 2022, 12:51 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Сайт Центризбиркома подвергся сильной DDoS-атаке Глава ЦИК Памфилова заявила, что сайт Центризбиркома подвергся DDoS-атаке РИА «Новости»

Читать 360tv в

Киберперступники провели целенаправленную DDoS-атаку сверхвысокой интенсивности на сайт Центризбиркома РФ 24 сентября. Это произошло на фоне проведения референдумов о присоединении к России в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Такое заявление сделала председатель ЦИК Элла Памфилова.

«24 сентября, с 16:30 до 18:49, на сайт ЦИК совершена целенаправленная DDoS-атака сверхвысокой интенсивности продолжительностью 2,29 минуты», — процитировал Памфилову ТАСС.

Реклама

Глава ЦИК России отметила, что даже в ходе прошедших в сентябре выборов в российских регионов «такого накала DDoS-страстей не было, как сейчас». По ее словам, атака велась с использованием адресов из разных стран Европы, Азии, Америки.

Реклама

«В результате атаки сайт ЦИК был недоступен в течение 55 минут, с 16:54 до 18:49. Потом мы его восстановили», — отметила Памфилова.

Подобные случаи она назвала дополнительным поводом для Центризбиркома смотреть, где надо укрепить защиту.

0 0 0 0 0 0