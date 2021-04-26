ЦИК РФ еще не решил, сколько дней будут длиться выборы в Госдуму

Центральная избирательная комиссия России еще не определилась, сколько дней будут длиться выборы в Госдуму России в сентябре. На это может повлиять несколько факторов.

Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова во время встречи с Владимиром Путиным, сообщил ТАСС.

«В зависимости от пандемии, целого набора других факторов мы должны будем принять решение — один день будет голосование или это будут три дня», — отметила Памфилова.

Она отметила, что ЦИК не испытывает никаких проблем при подготовке к выборам в Госдуму.

Также Элла Памфилова рассказала президенту о попытках помешать голосованию по внесению поправок в Конституцию РФ летом прошлого года. Например, оказывалось «давление на членов комиссий, чтобы выходили из их состава», передал ТАСС ее слова.

«Желающих среди оппонентов если не сорвать, то помешать голосованию было достаточно, [организаторы голосования] работали в непростой среде», — сказала она на встрече с главой государства в понедельник.

Ранее в Совете Федерации одобрили закон об отмене «дня тишины» при многодневном голосовании. Также он получил поддержку у депутатов Госдумы. Согласно изменениям, при многодневном голосовании предвыборную агитацию нужно будет завершить в 00:00 первого дня голосования.