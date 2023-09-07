07 сентября 2023, 12:19
ЦИК раскрыла, чему членов избирательной комиссии обучают перед выборами
Глава ЦИК Памфилова: членов ЦИК учат не поддаваться на провокации
Членов участковых избирательных комиссий перед выборами обучают не поддаваться на провокации и не давать вывести себя из строя. Такое заявление сделала глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
«Система мотивации в учебных комиссиях — это очень важно сейчас в это непростое время», — сказала она.
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По ее словам, управление конфликтами — основной модуль учебы при подготовке к выборам.
«Много случаев, когда пытаются вывести членов [комиссий] из строя. Сейчас много уровней поддержки психологической и психо-эмоциональной от специалистов своего дела», — отметила Памфилова.
В связи с этим для всех разработали специальный комплект методичек. Руководитель Центризбиркома отметила, что для имеющих инвалидность людей создали комфортные условия на голосовании. Например, более 90% избирательных участков находятся на первых этажах.
Элла Памфилова
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