Власть 27 января 2024, 09:48 ЦИК проверил 60 тысяч подписей в поддержку Путина ЦИК заявил о завершении проверки 60 тысяч подписей в поддержку кандидата Путина РИА «Новости»

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Центральная избирательная комиссия завершила проверку 60 тысяч подписных листов, переданных штабом кандидата в президенты Владимира Путина. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Он отметил, что в некоторых подписях комиссия нашла несущественные ошибки.

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«Проверке подвергалось 60 тысяч подписей. Выявлены единичные записи, в которых есть несущественные ошибки», — указал Булаев.

По его словам, ЦИК назначит дату рассмотрения вопроса о регистрации Владимира Путина. Булаев также сообщил, что комиссия еще не определила повестку следующего заседания.

Ранее появилась подробная информация о форме бюллетеня для голосования на выборах президента. На лицевую сторону листа нанесут фоновую защитную сетку зеленого цвета, а в верхнем правом углу листа выделят место для специальной марки. Имена кандидатов в бюллетене перечислят в алфавитном порядке, каждому из них отведут поля одинакового размера.