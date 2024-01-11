Власть 11 января 2024, 12:11 ЦИК предложил законодателям уточнить статус кандидата в президенты РИА «Новости»

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Центризбирком попросил законодателей четко прописать понятие «выдвинутый кандидат в президенты», чтобы не использовать его преждевременно. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова во время заседания, трансляцию которого провел официальный сайт.

Председатель Центризбиркома сообщила, что сейчас вокруг понятий «выдвинутый кандидат» и «зарегистрированный кандидат» зачастую возникает недопонимание.

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По ее словам, если человек хочет получить статус «кандидата в президенты России», то он должен пройти все законные процедуры для получения права так себя называть. Памфилова добавила, что некоторые россияне преждевременно представляются кандидатами в президенты.

«Сейчас, когда выдвинулись, например, 33 человека, и они, даже не пройдя никаких стадий, предусмотренных законом, три раза чихнули и уже называют себя кандидатами», — заключила глава ЦИК.

Ранее Памфилова сообщила, что в рамках избирательной кампании от политических партий выдвинулись восемь человек. Он добавила, что на выборы идут 11 кандидатов в президенты России.