ЦИК получил право требовать удаления незаконной агитации в Сети

ЦИК России и избиркомы регионов получат право обращаться в Роскомнадзор с требованием пресечь распространение в Сети незаконную агитацию. Закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, ЦИК и избирательные комиссии могут обращаться в Роскомнадзор. Они вправе потребовать на выборах удалять онлайн-материалы, содержащие агитацию и нарушающие законодательство России о выборах и референдумах.

Авторы инициативы — группа депутатов вместе с главами комитетов по информационной политике Александром Хинштейном и по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой.

ЦИК России установит порядок обращения избиркомов в Роскомнадзор. А владельца информационного ресурса обяжут удалить информацию или агитационные материалы в течение суток с момента получения уведомления. В противном случае доступ к сайту ограничат.

Кроме того, Путин подписал закон о штрафах за незаконную агитацию на выборах вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено избирательным законодательством. Наказание за незаконную агитацию на выборах или референдумах выросло как минимум в пять раз. Для граждан эти штрафы теперь составляют 5-20 тысяч рублей, для должностных лиц — 30-50 тысяч, а для юридических лиц — 100-500 тысяч.

Такими же санкциями будет караться изготовление агитационных материалов с нарушениями закона о выборах и размещение их без разрешения собственников или владельцев.