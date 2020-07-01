ЦИК опубликовал итоговую явку в регионах. Лидирует Чечня

Центральная избирательная комиссия обнародовала явку по итогам семи дней голосования по поправкам к Конституции. Больше всего избирателей пришли на участки в Чечне — 93,16%.

Явка в целом по России на 20:00 мск составила 64,99%.

Можно сравнить процент проголосовавших в нескольких регионах: Алтай — 49%, Башкортостан — 87%, Бурятия 63%, Дагестан — 83%, Ингушетия — 68%, Калмыкия — 69% Калерия — 41% Коми — 47%, Крым — 78%, Марий Эл — 52%.

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала явку на голосовании по поправкам «очень достойной».

По итогам обработки четверти протоколов за поправки было подано 73,24% голосов, против — 25,8%.

В Москве и Нижегородской области тем временем завершилась расшифровка данных онлайн-голосования. В столице поправки поддержали 62,33%, против высказались 37,67%. В Нижегородской области за изменения в Конституции проголосовали 59,69%, против — 40,31%.