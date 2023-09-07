07 сентября 2023, 12:56
ЦИК назвал знак V символом предстоящего голосования
Глава ЦИК Памфилова назвала знак V символом голосования на выборах-2023
Символом предстоящего голосования на выборах в 2023 году станет знак V. Такое заявление сделала глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на открытии информационного центра ЦИК.
«Значок V — символ голосования. Он заживет своей жизнью», — пообещала она.
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Выборы в ближайшие дни пройдут в 85 регионах России. В этот раз Центризбирком принял решение расширить систему видеонаблюдения за голосованием на избирательных участках.
Камеры повесят в более чем 48 тысячах объектах. В частности, они появятся в месте, где будут расположены УИК и территориальные избирательные комиссии.
Элла Памфилова
ЦИК РФ
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