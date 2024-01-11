Власть 11 января 2024, 11:43 ЦИК назвал число кандидатов на выборах президента России Памфилова: в избирательной кампании пока участвуют 11 кандидатов в президенты РФ РИА «Новости»

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На сегодня в избирательной кампании перед выборами президента России участвуют 11 кандидатов. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании ЦИК.

«На данном этапе у нас 11 человек участвует в избирательной кампании, правда, на разных пока стадиях», — отметила глава Центризбиркома.

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Памфилова уточнила, что восемь кандидатов выдвинулись от политических партий. Еще три человека идут на выборы как самовыдвиженцы, сказала председатель ЦИК.

По ее словам, на текущем этапе есть три «полноценных, официально зарегистрированных кандидата»: председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, Владислав Даванков от партии «Новые люди» и Николай Харитонов, представляющий КПРФ.

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года, но голосование на них будет трехдневным и начнется 15 марта. Действующий глава государства Владимир Путин участвует в избирательной кампании как самовыдвиженец, поэтому для регистрации ему необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей россиян. Избирательный штаб Путина уже получил подписи из всех регионов России.