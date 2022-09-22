ЦИК ДНР сообщил о готовности к проведению референдума | 360°

Власть 22 сентября 2022, 17:11 Поделиться Telegram

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Viber ЦИК ДНР сообщил о готовности к проведению референдума Глава ЦИК ДНР Высоцкий заявил о полной готовности к проведению референдума РИА «Новости»

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Донецкая Народная Республика полностью готова к проведению референдума по вопросу о вхождении в состав России, заявил глава республиканской ЦИК Владимир Высоцкий. По его словам, в ДНР уже приготовили бюллетени и составили списки избирателей, сообщило РИА «Новости».

Власти республики изготовили более полутора миллионов бюллетеней, сообщил на брифинге Владимир Высоцкий.

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«Готовность нашей избирательной системы составляет 100%. Мы полностью готовы», — подчеркнул глава ЦИК ДНР.

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Референдумы по вопросу вхождения в состав России состоятся с 23 по 27 сентября в ЛНР, ДНР, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей. РФ поддержит решение, которое примут жители этих регионов в ходе голосования, заявил президент Владимир Путин.

С главой государства оказались солидарны и жители российских регионов. В ходе опроса они отметили, что вопрос с референдумами назрел давно, и теперь настала пора защитить русских людей, живущих в Донбассе и на освобожденных территориях. «Если они хотят быть в России, значит, это их выбор», — подчеркнули россияне.

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