ЦИК ДНР сообщил о готовности к проведению референдума | 360°

Все новости

Подмосковье

23 сентября 2022, 19:56

Жителям Подмосковья напомнили о возможности регистрации квартиры в новостройках онлайн

Подмосковье

23 сентября 2022, 19:46

Произведения Бетховена и Моцарта прозвучат на концертах в музее-заповеднике Пушкина в Подмосковье

Реклама

Спецоперация

23 сентября 2022, 19:41

Пятерых диверсантов задержали в Херсонской области

Эксклюзив

23 сентября 2022, 19:30

«Люди идут счастливые». Марина Юденич рассказала голосовании жителей ЛДНР в Подмосковье

Эксклюзив

23 сентября 2022, 19:17

Житель Ставрополя выпрыгнул с балкона 11-го этажа. Он хотел избежать погони, но не вышло

Здоровье

23 сентября 2022, 19:14

Врач Кидрянкина рассказала о вреде фруктозы

Происшествия

23 сентября 2022, 19:10

Байкер-пенсионер погиб в ДТП в Архангельской области

Здоровье

23 сентября 2022, 19:10

Названы пять устаревших советов по питанию

Подмосковье

23 сентября 2022, 19:09

Более 600 человек прогулялись по Ивантеевскому дендропарку с начала года

Власть

22 сентября 2022, 17:11

ЦИК ДНР сообщил о готовности к проведению референдума

Глава ЦИК ДНР Высоцкий заявил о полной готовности к проведению референдума

Читать 360tv в

Донецкая Народная Республика полностью готова к проведению референдума по вопросу о вхождении в состав России, заявил глава республиканской ЦИК Владимир Высоцкий. По его словам, в ДНР уже приготовили бюллетени и составили списки избирателей, сообщило РИА «Новости».

Власти республики изготовили более полутора миллионов бюллетеней, сообщил на брифинге Владимир Высоцкий.

Реклама

«Готовность нашей избирательной системы составляет 100%. Мы полностью готовы», — подчеркнул глава ЦИК ДНР.

Реклама

Референдумы по вопросу вхождения в состав России состоятся с 23 по 27 сентября в ЛНР, ДНР, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей. РФ поддержит решение, которое примут жители этих регионов в ходе голосования, заявил президент Владимир Путин.

С главой государства оказались солидарны и жители российских регионов. В ходе опроса они отметили, что вопрос с референдумами назрел давно, и теперь настала пора защитить русских людей, живущих в Донбассе и на освобожденных территориях. «Если они хотят быть в России, значит, это их выбор», — подчеркнули россияне.

Референдум в ДНР 2022

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама