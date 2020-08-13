ЦИК Белоруссии: за Тихановскую проголосовали 15% минчан

Выборы в президенты Белоруссии состоялись 9 августа. Новым избранным президентов стал Александр Лукашенко — за него проголосовало большинство. А за Светлану Тихановскую проголосовали только 9,9%. Сегодня ЦИК Белоруссии отчитался за голоса в Минске.

По предварительным данным отчета ЦИК, в Минске за Тихановскую отдали голоса 15, 92% избирателей. За Александра Лукашенко — 64, 49%. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК Белоруссии.

Ранее стало известно, что против России хотят ввести санкции из-за беспорядков в Белоруссии. Об этом заявил депутат Европейского парламента. Российские представители власти уже отреагировали на такое решения, назвав эти намерения очередной провокацией.

После предварительного оглашения результатов выборов на улицах Минска начались протестные акции. Многие были возмущены победой Александра Лукашенко. Народ требовал новый выборов.

После выборов Светлана Тихановская покинула Белоруссию, отправившись в Литву. Оттуда она записала видео с просьбой закончить протестные акции.