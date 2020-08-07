ЦИК Белоруссии назвал незаконной оппозиционную платформу для подсчета голосов

Ермошина заявила, что платформа «Голос» от конкурентов Александра Лукашенко на выборах создает искаженные результат выборов, что «девальвирует официальный результат голосования» и приводит к массовым беспорядкам. По словам главы ЦИК, «никакая другая структура», которая считает голоса, не может быть законной.

«Просто поразительно, что данную платформу, этот вредный проект, просто преступный проект рекламирует человек, который является потенциальным гарантом Конституции, т. е. кандидат в президенты. Я говорю о госпоже Тихановской, она, наверное, не понимает всех последствий этого», — пояснила Ермошина.

Интернет-ресурс «Голос» создал штаб кандидатов в президенты Светланы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Ранее всем троим претендентам на пост президента отказали в регистрации на выборы.