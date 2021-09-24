ЦИК анонсировал создание единой системы онлайн-голосования

Единая система онлайн-голосования появится в России к следующим федеральным выборам. Об этом заявили в Центральной избирательной комиссии.

Также ЦИК уточнил, что на федеральной платформе онлайн-голосования не будет применяться опция отложенного голосования. Об этом написало РИА «Новости».

Глава Центроизбиркома Элла Памфилова рассказала, что количество отказов в заявлениях на участие в онлайн-голосовании составило менее 1%,.

«У нас было какое-то количество отказов, да, было. И когда мы проводили предварительные тренировки, проводили прошлые выборы, количество отказов было существенно больше. За это время мы очень хорошо поработали на федеральном уровне, и Москва тоже», — отметила она.

По ее словам, под отказами подразумевается то, что людям отказывают в регистрации на онлайн-голосование при подаче заявление через mos.ru или сайт госуслуг.

«Тем не менее и у этого количества избирателей, которые получили отказы, хотели очень проголосовать по ДЭГ в этот раз, их никто не лишал права вообще проголосовать, право осталось», — подчеркнула Памфилова.

Выборы разных уровней прошли в России с 17 по 19 сентября. Проголосовать в режиме онлайн можно было в Москве, Севастополе, Нижегородской, Ярославской, Ростовской, Мурманской, Курской областях.