Эксклюзив 23 марта 2023, 17:29 «Цифры впечатляют». Депутат ГД от Подмосковья рассказал об отчете правительства за год Депутат ГД Колунов назвал впечатляющими цифры по итогам строительства в России в 2022 году Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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Председатель правительства Михаил Мишустин в ходе отчета о проделанной в 2022 году работе уделил особое внимание освещению итогов в сфере строительства и ЖКХ, заявил депутат ГД от Московской области Сергей Колунов. По его словам, основной упор сделали на возведение медицинских объектов.

Парламентарий рассказал, что в прошлом году в стране построили 270 больниц и поликлиник, а также 700 ФАПов. Не забыли и про образовательные объекты — в России возвели 250 школ и 238 детских садов, а еще полторы тысячи учреждений капитально отремонтировали.

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«Цифры действительно впечатляют, еще раз подчеркивая эффективность работы правительства, курирующего вице-премьера [Марата] Хуснуллина и министра строительства [Ирека] Файзуллина», — отметил Колунов.

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Он добавил, что депутаты стараются поддерживать работу правительства, контролируя ход строительства и проведения ремонта в социальных объектах.

Михаил Мишустин назвал введенные против России санкции уникальным ударом, которого прежде еще не было. Несмотря на ограничения, международные эксперты прогнозируют РФ темпы роста ВВП выше развитых стран, отметил глава правительства.