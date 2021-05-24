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    24 мая 2021, 03:00

    Правительство приняло концепцию отечественных цифровых систем

    Кирилл Фролов

    Первый вице-премьер Андрей Белоусов утвердил концепцию о предоставлении преференций отечественным IT-компаниям, сервисы которых объединены в одну экосистему. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на документ.

    Правительство приняло концепцию отечественных цифровых систем

    В нем говорится, что Россия может стать третьей страной после США и Китая, развивающей собственные цифровые экосистемы.

    Они нужны для обеспечения национальной безопасности, считает вице-премьер. Собственные платформы не дадут иностранцам накапливать важную экономическую, социологическую и демографическую информацию о россиянах.

    Кроме того, технологическая независимость России от зарубежных решений будет стимулировать долгосрочные инвестиции.

    Для помощи отечественному бизнесу предлагается предложить ему налоговые и другие льготы.

    По словам источника, близкого к правительству, речь не идет о запрете доступа иностранных платформ к российскому рынку. А лишь об отсутствии дискриминации отечественных компаний.

    Конкретные механизмы проработают в тесном диалоге с бизнесом и экспертным сообществом, добавил собеседник.