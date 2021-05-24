Правительство приняло концепцию отечественных цифровых систем

Первый вице-премьер Андрей Белоусов утвердил концепцию о предоставлении преференций отечественным IT-компаниям, сервисы которых объединены в одну экосистему. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на документ.

В нем говорится, что Россия может стать третьей страной после США и Китая, развивающей собственные цифровые экосистемы.

Они нужны для обеспечения национальной безопасности, считает вице-премьер. Собственные платформы не дадут иностранцам накапливать важную экономическую, социологическую и демографическую информацию о россиянах.

Кроме того, технологическая независимость России от зарубежных решений будет стимулировать долгосрочные инвестиции.

Для помощи отечественному бизнесу предлагается предложить ему налоговые и другие льготы.

По словам источника, близкого к правительству, речь не идет о запрете доступа иностранных платформ к российскому рынку. А лишь об отсутствии дискриминации отечественных компаний.

Конкретные механизмы проработают в тесном диалоге с бизнесом и экспертным сообществом, добавил собеседник.