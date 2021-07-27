Цифровой сервис для оформления выплат после ЧС создадут в России

Премьер-министр Михаил Мишустин дал распоряжение создать цифровой сервис, который позволит пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций гражданам оперативно оформить документы для возмещения ущерба. Поручение должно быть выполнено к началу 2022 года.

«К началу следующего года должен заработать сервис, чтобы люди, которые пострадали от чрезвычайных ситуаций, могли быстро и без проволочек оформить соответствующие документы для получения финансовой и иной помощи», — сказал Мишустин во время совещания в Южно-Сахалинске, которое было посвящено ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке. Премьера процитировало РИА «Новости».

Глава правительства добавил, что на платформе МЧС нужно создать единую базу данных для управления в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, надо наладить взаимодействие со всеми службам, в частности с использованием данных дистанционного зондирования со спутников.

Также премьер поручил ускорить оказание помощи пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке и процесс оценки ущерба.