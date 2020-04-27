Цхинвал временно переименуют в Сталинир

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о временном переименовании столицы республики Цхинвала в Сталинир. Так город назывался в советское время.

Документ опубликован на сайте главы республики. «Установить в качестве символа города Цхинвал наименование „город Сталинир“, используемое наряду с наименованием „город Цхинвал“», — сказано в документе.

В указе Бибилова отмечается, что это название будет использоваться в «целях сохранения исторической памяти и в связи с 75-летием Победы» — во время памятных мероприятий в День Победы и 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны.

Город переименовали в Сталинир (или Сталинири) в 1934 году. В 1961-м он стал называться Цхинвали. В 1991 власти вернули историческое название Цхинвал.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о переименовании Луганска в памятные дни, связанные с событиями Великой Отечественной войны. 9 Мая, 22 июня и 14 февраля его будут называть Ворошиловградом.