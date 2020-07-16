Церемонию закладки новых кораблей с Путиным перенесли

В Крыму перенесли церемонию закладки новых кораблей для военно-морского флота на 20 июля. В мероприятии на керченском заводе «Залив» должен принять участие президент России Владимир Путин.

«Сегодня произошли изменения в рабочих планах президента. Ранее анонсированная нами поездка в Крым и участие в церемонии закладки новых боевых кораблей состоится в понедельник», — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам, передает ТАСС.

Там же президент встретится с представителями завода «Залив».

Ранее стало известно, что Владимир Путин пока не предлагал перенести «Бессмертный полк» на осень. В СМИ появилась информация, что шествие могут провести 2 или 3 сентября. Однако пока планируется, что мероприятие пройдет в ранее выбранную дату — 26 июля в День ВМФ. СМИ сообщали, что перенос может быть связан с эпидемиологической ситуацией в России. В исполкоме «Бессмертного полка» заверили, что решение по проведению шествия будет принято в ближайшие дни.