Церемония прощания с Ларисой Шойгу прошла в Москве

Прошла церемония прощания с депутатом Госдумы Ларисой Шойгу. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили на сайте Госдумы.

К церемонии присоединились коллеги Ларисы Шойгу, в том числе председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Она была отзывчивым и добрым человеком, всегда помогала тем, кто нуждался в поддержке», — так отозвался он.

По словам Володина, Шойгу профессионально и ответственно работала над многими законодательными инициативами, ее уважали коллеги, а также поддерживали жители Тувы, которых она представляла в нижней палате парламента.

Лариса Шойгу умерла 10 июня в 68 лет. По информации на сайте Госдумы, она ушла из жизни «после долгой борьбы с тяжелой болезнью». Лариса Шойгу — старшая сестра министра обороны России Сергея Шойгу.

На родине главы Минобороны в Республике Тыве 11 июня объявляли траур, писало Ura.ru.

Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года. По образованию — медик. С конца 2007 года занимала пост зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту.