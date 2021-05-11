Церемония прощания с Егором Лигачевым прошла в Москве

В Москве прошла церемония прощания с бывшим секретарем ЦК КПСС Егором Лигачевым. Он умер 7 мая на 101-м году жизни.

Прощание прошло во вторник, 11 мая, в Ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве. Более 100 человек пришли почтить его память, сообщил ТАСС.

«Егор Кузьмич — это человек, который в тяжелые годы Великой Отечественной войны вступил в ряды ВКП (б), стал коммунистом и таковым оставался до последнего. Он внес колоссальный вклад в развитие нашей страны», — сказал, выражая соболезнования от КПРФ, заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной думы Юрий Афонин.

Похоронили Егора Лигачева на Троекуровском кладбище.

Бывший секретарь ЦК КПСС попал в больницу в начале апреля из-за проблем с легкими. Там он скончался от двусторонней пневмонии, коронавируса у Лигачева не было, уточнил его сын Александр Лигачев.

Егор Лигачев был одним из известных деятелей перестройки. В 1985 году он поддержал избрание генеральным секретарем ЦК КПСС Михаила Горбачева. Затем помог переводу в Москву Бориса Ельцина. Фактически был вторым лицом в партии после Горбачева.

Также политик проводил антиалкогольную кампанию в СССР. Он запомнился фразой «Борис, ты не прав!», сказанной Ельцину в 1988 году.