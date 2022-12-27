Власть 27 декабря 2022, 22:34 Цены на игристые вина в России вырастут с 2023 года Минфин утвердил увеличение минимальной розничной цены на игристые вина в 2023 году Alexander Naglestad / Unsplash

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С 1 января 2023 года минимальная розничная цена бутылки игристого вина в России составит 239 рублей за 0,75 литра. Указ подписал глава Минфина Антон Силуанов, документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Сейчас бутылку игристого вина в России можно купить от 169 рублей. Минфин определил, что минимальная оптовая цена составит 199 рублей (сейчас 137), а минимальная отпускная — 166 рублей за бутылку объемом 0,75 литра. Приказ будет действовать до 31 декабря 2028 года.

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Чтобы выбрать качественное шампанское, следует обратить внимание на его стоимость и маркировку на бутылке, рассказала доцент кафедры коммерции и торгового дела факультета менеджмента университета «Синергия» Алиса Храмова. По ее словам, на продукции должна быть отметка ГОСТ 33336-2015, а сам напиток не может быть дешевым, потому что его производят по специальной технологии.

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В начале декабря в Россию начали ввозить алкоголь по параллельному импорту. Цена на такие напитки пока ничем не отличается от стоимости спиртного, ввезенного по прежним схемам.