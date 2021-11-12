Цены на «борщевой набор» снизят благодаря мерам Минсельхоза

В Минсельхозе придумали, как стабилизировать цены на картофель, капусту, лук, свеклу и морковь — так называемый «борщевой набор». Для этого площади под их производство увеличат.

Министерство направило в правительство письмо с предложениями, отчитавшись о выполнении поручения вице-премьера РФ Виктории Абрамченко по итогам августовского совещания. Об этом сообщила газета «Известия».

В ведомстве хотят до 2025 года нарастить площади под указанные овощи до 108,3 тысячи гектаров. Это на 14% выше уровня 2020-го — 94,7 тысячи гектаров.

Еще одной мерой станет введение овощехранилища мощностью 313,9 тысячи тонн. В Минсельхозе заметили, что при сборах 5,5 миллиона тонн овощей объем хранилищ составляет 1,6 миллиона тонн.

Компаниям предоставляют меры государственной поддержки — возмещают часть прямых затрат. В министерстве уточнили, что компенсация может составить 20% от фактической стоимости.

Летом 2021 года овощи из «борщевого набора» лидировали по подорожанию среди базовых продуктов. Среди причин указывали на нехватку этих овощей и недостаточное количество хранилищ.