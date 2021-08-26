Центробанк РФ анонсировал блокировку четырех VPN-сервисов

Банк России предложил банкам до 2 сентября указать наименование VPN-сервиса, которым они пользуются. Ответит на письмо нужно тем кредитным организациям, которые пользуются сервисами Psiphon, Tunnelbear, Thunder, Redshield и другими. Роскомнадзор намерен ограничить их работу. Информация от банков поможет исключить из списка те сервисы, которыми пользуются банки.

Как стало известно РБК, Центробанк попросил назвать сервисы, IP-адреса, где они применяются и процессы, для которых они используются.

«Банк России полагает важным провести консультации с финансовыми организациями, чтобы не допустить нарушения их операционной надежности в случае блокировки на территории России упомянутых в письме иностранных VPN-сервисов», — рассказал изданию представитель ЦБ.

По словам источника РБК, банки обычно используют VPN-соединения при дистанционной работе при подключении к внутренним системам финансовых организаций.

Роскомнадзор в июне уже ограничил работу VyprVPN и Opera VPN. Они применяются для обхода блокировок и защиты своей конфиденциальности в интернете. Служба сообщила, что таким образом она заблокирует доступ к детской порнографии, суицидальному и пронаркотическому контенту.

Стало известно, что российские банки столкнулись со трудностями в борьбе против игорного бизнеса. Им приходится проверять доменные имена вручную, поэтому они запросили в Роскомнадзоре реестр нелегальных онлайн-казино.