Центробанк опроверг слухи о желании Набиуллиной уйти в отставку

Банк России опроверг информацию о том, что председатель ЦБ Эльвира Набиуллина намеревалась уйти в отставку сразу после начала специальной операции РФ на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на регулятор.

Ранее о том, что отставку Набиуллиной не принял президент РФ Владимир Путин, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь при этом на четыре источника. По словам собеседников агентства, уход с должности в подобное время мог быть расценен как предательство по отношению к главе государства.

При этом сама Набиуллина на запрос Bloomberg не ответила.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего не известно о несостоявшейся отставке Набиуллиной. Он предложил спросить об этом саму главы Центробанка.

«Мне не известно об этом. Лучше спросить Набиуллину», — сказал он.

18 марта президент РФ Путин предложил Госдуме переназначить Набиуллину на должность главы ЦБ РФ на третий срок. Она руководит регулятором с 2013 года, очередной срок ее полномочий истекает в июне. При этом глава ЦБ не вошла в состав комиссии по повышени устойчивости российской экономики в условиях западных санкций.

После начала спецоперации на Украине Набиуллина записал обращение к сотрудникам Центробанка. где заявила, что экономика страны столкнулась с «экстремальной» ситуацией и что «мы все хотели бы, чтобы такого не произошло». Одновременно она попросила коллег не вести споров о политике и сосредоточиться на работе.