Власть 13 декабря 2023, 14:32 Центризбирком раскрыл бюджет президентских выборов Зампред ЦИК Булаев: комиссия получила 33,2 млрд рублей на выборы президента РФ РИА «Новости»

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На подготовку выборов президента России выделили 33,2 миллиарда рублей. Центризбирком получил эти деньги в полном объеме, сообщил на заседании комиссии заместитель председателя Николай Булаев. Его процитировало РИА «Новости».

«В федеральном бюджете на 2023 год на подготовку проведения выборов президента России предусмотрены средства в сумме 33,2 миллиарда, которые поступили в распоряжение ЦИК России в полном объеме», — сказал он.

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Наибольшая часть, по словам Николая Булаева, покроет расходы региональных избирательных комиссий. Федеральные органы власти получат 170 миллионов рублей, непосредственно ЦИК потратит 217,1 миллиона. Он заявил, что 33,2 миллиарда рублей достаточно для всех связанных с проведением голосования мероприятий.

Выборы президента назначили на 17 марта 2024 года, избирательные участки откроются на три дня. Досрочное голосование стартует 25 февраля.